MAÇ SONUCU | Atalanta 4-0 Venezia

Serie A'da 15. haftanın açılış maçında Atalanta, Gewiss Stadyumu'nda ligin yeni takımlarından Venezia'yı konuk etti.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı mücadeleyi Atalanta 4-0 kazandı.

Bergamo temsilcisinde Pasalic 7, 12 ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, 4. gol 57. dakikada Koopmeiners'ten geldi.

Merih Demira, 77. dakikada yerini 17 yaşındaki Giorgio Scalvini'ye bıraktı.

Karşılaşmadan galip ayrılan Atalanta puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Venezia ise 15 puanda kaldı.

