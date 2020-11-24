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MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 4-0 Real Betis

İSPANYA HABERLERİ  | 24.11.2020 07:28 | Son Güncelleme

Athletic Bilbao ile Real Betis'in San Mames'te karşı karşıya geldiği maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

MAÇ SONUCU | Athletic Bilbao 4-0 Real Betis

La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan maçu Athletic Bilbao 4-0 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Beşiktaş ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Victor Ruiz, 9. dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürdü. 33'te Capa farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Athletic Bilbao 59. dakikada Muniain ile farkı üçe çıkardı, 68'de Alex Berenguer skoru 4-0 yaptı. Böylelikle lige iddialı başlayan Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis ağır bir yenilgi aldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 12 puana yükselirken Real Betis ise 12 puanda kaldı.

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