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MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 2-2 Celta Vigo

09.02.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 2-2 Celta Vigo

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo'yla 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın 22. haftasında lider Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma Celta Vigo'nun son dakika golüyle 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Celta Vigo oldu ve Santi Mina'nın golüyle konuk ekip öne geçti. İlk yarının bitmesine saniyeler kala sahneye çıkan Luis Suarez, 45. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci yarıya bu kez Atletico Madrid hızlı başladı ve Luis Suarez 50. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada 90. dakikaya gelindiğinde Celta Vigo Facundo Ferreyra'nın golüyle 2-2'yi yakaladı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı.

Celta Vigo'da oynayan Türk oyuncu Emre Mor, yedek kulübesidnde başladığı maçta oyuna dahil olmadı.

Atletico Madrid 8 maç aradan sonra puan kaybederek 51 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Barcelona'nın 8 puan önünde haftayı tamamladı. Celta Vigo ise puanını 26'ya yükseltti.

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