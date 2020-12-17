MAÇ SONUCU: Başakşehir 7-0 Turgutluspor

Türkiye Kupası 5. turu mücadelesinde Başakşehir, sahasında Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 7-0 kazandı.

Başakşehir'in golleri; 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.

Bu sezon ligde 2 kez 5 golle kazanan Başakşehir, 2020/2021'de ilk kez 7 golle bir maçı kazandı.

