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MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 3-4 Borussia Dortmund

11.09.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga'nın 4. haftasında, Beşiktaş'ın hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Dortmund, deplasmanda Leverkusen'i harika bir maç sonunda 4-3 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 3-4 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde ligin pozitif futbol oynayan iki takımından Leverkusen, evinde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund'u konuk etti. Bay Arena'da oynanan ve büyük bir kapışmaya sahne olan mücadeleyi Dortmund, 4-3'lük skorla kazandı ve önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu maça kadar oynadıkları son 10 maçta ortalama 4,5 gol çıkan iki takım, yine kendilerinden beklentiyi karşıladı. Leverkusen 9. dakikada Wirtz, 45. dakikada Schick ve 55. dakikada Diaby'nin golleriyle 3 kere öne geçerken, Dortmund 37. dakikada Haaland, 49. dakikada Brandt ve 71. dakikada Guerreiro ile 3 kez eşitliği yakaladı. 75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına gelen Haaland, ağları sarstı ve maçı 2 gol, 1 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Norveçli yıldız Erling Haaland, 2021'de oynadığı 41 maçta 38. kez ağları sarsarken, Dortmund'daki 65. maçında 65. golünü attı ve gol ortalamasını 1'de tutmayı sürdürdü. Öte yandan genç futbolcu, milli takımla birlikte oynadığı son 5 maçta 8 gol ve 1 asistlik performansıyla formunun zirvesine ulaştı.

Bu sonucun ardından 3. galibiyetini alan Dortmund puanını 9 yaparken, ilk yenilgisini alan Leverkusen ise 7 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Union Berlin'i konuk edecekken, Leverkusen ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

BUNDESLIGA'DA SONUÇLAR

Bayer Leverkusen 3-4 Dortmund
Union Berlin 0-0 Augsbourg
Greuther Furth 0-2 Wolsbourg
Hoffenheim 0-2 Mayence
Fribourg 1-1 Cologne

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Borussia Dortmund
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