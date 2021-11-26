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MAÇ SONUCU | Belarus 84-70 Türkiye

26.11.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

MAÇ SONUCU | Belarus 84-70 Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Belarus'a deplasmanda mağlup oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodunda A Milli Takım Samet Geyik ve Şehmus Hazer ile etkili olurken, Belarus ise Salash ve Blizniuk ile skor buldu. Ev sahibi takım, son anda Beliankou'nun kaydettiği basketle ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Belarus, hücumda zorlanan ay-yıldızlılar karşısında Salash ve Parakhouski ile sayı üreterek soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Belarus, Sitnik'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Muhsin Yaşar ile skoru dengelemeye çalışırken, ev sahibi takım son çeyreğe de 61-53 önde girdi.

Müsabakanın son periyoduna da iyi başlayan Belarus, hem hücum hem de savunmada istediği gibi oynayamayan A Milli Takım karşısında 39. dakikada farkı 17 sayıya (81-64) çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Salon: Minsk

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Michal Proc (Polonya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Belarus: Blizniuk 8, Sitnik 9, Salash 26, Beliankou 15, Parakhouski 16, Aladka, Stubeda, Trastsinetski 2, Ernandez 2, Dodoo, Mikulski 6, Stabrouski

Türkiye: Şehmus Hazer 17, Buğrahan Tuncer 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Samet Geyik 5, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca 2, Muhsin Yaşar 14, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 8, Tolga Geçim 8

  1. Periyot: 20-17

Devre: 43-34

  1. Periyot: 61-53
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Anahtar Kelimeler:
Belarus
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