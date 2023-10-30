MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Dolmabahçe'de yara sardı! Siyah - beyazlılar, Gaziantep FK'yı Salih Uçan ve Cenk Tosun ile geçti...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça yüksek tempoda oynanan maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Gaziantep FK'da ise Furkan Soyalp, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti ve 4. sırada yer buldu. Son 3 maçta 2. kez yenilen Gaziantep FK ise 9 puanla 16. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Rizespor'u konuk edecek.

RIASCOS KALEYİ BULAMADI!

Maçın ilk tehlikeli atağı, 10. dakikada konuk ekip Gaziantep FK'dan geldi. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen ve hızla ceza sahasına giren Riascos, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

ERSİN, GRADEL'E İZİN VERMEDİ

Karşılşaşmanın 13. dakikasında sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Riascos'un içeriye çevirdiği topu Bailly sektirdi ve meşin yuvarlak Gradel'in önüne düştü. Kale ağzından vuruşunu yapan Fildişili futbolcunun şutunu Ersin kornere çeldi.

NET GOL KAÇTI: RIASCOS!

Müsabakaya etkili başlayan Gaziantep FK yine sol kanattan geliştirdiği atakta gole çok yaklaştı. Topla buluşan Maxim'in hızlı bir şekilde içeriyle çevirdiği meşin yuvarlağa tek vuruş yapan Riascos'un şutu yan ağlarda kaldı.

ZAYNUTDINOV'UN AKROBATİK VURUŞUNU KALECİ ÇIKARDI!

Beşiktaş, karşılaşmadaki ilk tehlikesini 17. dakiakda geliştirdi. Sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın ortasına arka direkte akrobatik bir vuruş yapan Zaynutdinov'un şutunu kaleci Nita kurtardı.

GHEZZAL SAKATLANDI, YAKUP ARDA OYUNA GİRDİ

Son dönemde birçok futbolcusu sakatlanan Beşiktaş'ta maç içinde bir sakatlık daha yaşandı. Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, 21. dakikada kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Sağlık görevlileriyle birlikte kenara gelen Cezayirli futbolcunun yerine 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

DRAGUS'UN AŞIRTMASI AUTA GİTTİ!

Gaziantep FK, 53. dakikada Dragus ile gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Dragus'un Ersin'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.

SALİH UÇAN ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!

Siyah - beyazlılar, 63. dakikada 1-0 öne geçti. 63. dakikada kazanılan kornerde topun başına Oxlade-Chamberlain geçti. İngiliz futbolcunun ortasını kale ağzında müsait bir şekilde tamamlayan Salih Uçan, Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

RASHICA'DAN ASİST, CENK TOSUN'DAN GOL!

Beşiktaş, 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Siyah - beyazlıların sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Milot Rashica'nın arka direğe yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Cenk Tosun, takımını 2-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 10 EKSİK

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 10 futbolcusundan faydalanamadı.

Siyah-beyazlı futbol takımında Süper Lig'de son oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Mert Günok, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl sakatlıkları, Valentin Rosier ile Vincent Aboubakar ise hastalıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

BURAK YILMAZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynadığı maça göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Ante Rebic, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç ve Gökhan İnler yer aldı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Onana ile Hadziahmetovic'i yedeğe çekti.

Mert Günok kart cezası, Aboubakar hastalığı, Colley ile Masuaku ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Yılmaz, bu isimlerin yerine Ersin, Bailly, Salih, Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve Cenk'i ilk 11'de görevlendirdi.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi. Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.

Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.

İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.

TARAFTARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

YÖNETİME TEPKİLER DEVAM ETTİ

Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.







