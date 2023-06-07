MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı! Dolmabahçe'de müthiş maç: 6 gol, 1 kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 90 dakika boyunca oldukça yüksek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Gedson Fernandes, 41. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Konyaspor'un sayıları ise 45+2. dakikada Oğulcan Ülgün, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Alejandro Pozuelo'dan geldi.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 65. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorla birlikte Beşiktaş, puanını 78'e yükseltti ve sezonu 3. sırada tamamladı. Konyaspor ise 51 puanda kalarak 8. basamakta yer buldu.

GEDSON'DAN MÜKEMMEL GOL!

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü 6. dakikada buldu. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gedson Fernandes, rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi. Portekizli yıldız, açısı daralmasına rağmen sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı ve topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

CENK TOSUN'UN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

Beşiktaş, gol sonrası da ataklarına devam etti. Rakip yarı alanda topla buluşan Cenk Tosun, ceza yayı üzerine doğru ilerledi ve vuruşunu yaptı. Siyah - beyazlıların kaptanının çektiği şut, az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

MULEKA'DAN ŞIK BİTİRİŞ!

Siyah - beyazlılar, farkı 2'ye çıkaran golü 41. dakikada buldu. Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası içindeki Muleka'yı gördü. Kongolu futbolcu, kaleciyi ve savunmayı geçtikten sonra kaleyi karşısına alarak aşırtma bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi.

MERT'İN HATASI GOLLE SONUÇLANDI!

Konyaspor, Beşiktaş'ın ikinci golüne çabuk cevap verdi. 45+2. dakikada gelişen Konyaspor atağında Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mert Günok sektirdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Konuk ekip, ikinci yarıda geri döndü! Devrenin hemen başında oyuna giren Mahir Emreli, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçti. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Mahir Emreli'nin kafa vuruşu Mert'ten sekerek çizgiyi geçti ve beraberlik geldi.

2-0'DAN 3-2 OLDU: POZUELO!

Konyaspor, ikinci yarıda 2-0'dan geri dönüp 3-2 öne geçti. Savunmadan gelen uzun top sonrası Moreno rakip yarı alanda meşin yuvarlağı kontrolüne aldı. Moreno, savunma arkasına sarkan Pozuelo'yu gördü. Kaleciyi geçen tecrübeli futbolcunun dar açıdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Konyaspor'u 3-2 öne geçirdi.

TAYFUR ATTI, 3-3!

Skorun 3-2 olmasının ardından büyük bir şok yaşayan Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün golüyle yeniden uyandı! Siyah - beyazlıların gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içine yaptığı ortayla Cenk Tosun buluştu. Pozisyonun kaybeden golcü oyuncu, Tayfur Bingöl'ü gördü. Kaleye sırtı dönük olan Bingöl'ün ani şekilde dönüp vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-3'e geldi.

ATIBA'YA VEDA

Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.

Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.

Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.

Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.



