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MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-0 Köln

30.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund, Bundesliga'da Köln'ü 2-0 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-0 Köln

Bundesliga'nın 10. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund, evinde Köln ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0'lık skorla kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Hazard ve 64. dakikada Tigges'ten geldi.

Bu sonucun ardından 8. galibiyetini alan Dortmund, puanını 24 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. 3 maçtır kazanamayna Köln ise 13 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund deplasmanda RB Leipzig ile dev maçta kozlarını paylaşacakken, Köln ise evinde Union Berlin'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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