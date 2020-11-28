SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. MAÇ SONUCU | Brighton 1-1 Liverpool

MAÇ SONUCU | Brighton 1-1 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.11.2020 17:38 | Son Güncelleme

Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanında son dakikada iki puan bıraktı.

MAÇ SONUCU | Brighton 1-1 Liverpool

Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Graham Potter'ın takımı Brighton & Hove Albion ile Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool kozlarını paylaştı.

The American Express'te oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Liverpool'un golünü 60. dakikada Diogo Jota kaydetti. Ev sahibi ekipte Neal Maupay, 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90+3'te VAR kararıyla verilen penaltıda Pascal Gross hata yapmadı ve skoru belirledi. VAR kararıyla iki golü iptal edilen Liverpool, uzatmalarda VAR kararıyla verilen penaltıyla iki puan kaybetti

Öte yandan sakatlıklarla boğuşan Liverpool'da James Milner, 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Alınan bu sonucun ardından Brighton 10 puana çıkarken Liverpool ise yenilmezlik serisini 6 maça taşıyarak 21 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton sahasında Southampton'ı konuk edecek. Liverpool, Wolverhampton'ı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Eski Beşiktaşlı derbinin şifresini açıkladı
Eski Beşiktaşlı derbinin şifresini açıkladı
Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor
Serdar Dursun, Almanya’da gollerini sıralıyor
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Cenk Tosun'dan ayrılık açıklaması!
MAÇ SONUCU | Brighton 1-1 Liverpool
Liverpool deplasmanda VAR takıldı
Arsenal milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın peşinde
İngiliz devi Yusuf Yazıcı'nın peşinde!
Darnell Fisher'den maçta şok haraket! Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Eksik Liverpool, rakiplerine gözdağı verdi
Eksik Liverpool, rakiplerine gözdağı verdi
Leeds United 0-0 Arsenal (Maç sonucu)
Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United yenişemedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.