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MAÇ SONUCU | Büyükçekmece Basketbol 71-96 Anadolu Efes

13.11.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 96-71 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Büyükçekmece Basketbol 71-96 Anadolu Efes

Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 96-71 mağlup etti.

Petrusev ile pota altında maça iyi başlayan Anadolu Efes, rakibi karşısında ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

Maç boyunca 10 asist yapan Tolga Geçim ile iyi organize olan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 45-34 önde gitti.

İkinci yarıda Bryant ile etkili olan Anadolu Efes, 3. periyot sonunda farkı 20 sayıya (54-74) çıkarırken, karşılaşmayı da 96-71 kazandı.

Anadolu Efes 6. galibiyetine ulaşırken, Büyükçekmece Basketbol 5. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Ali Köseoğlu

Büyükçekmece Basketbol: White 2, Kadir Bayram 5, Greene 14, Bruinsma 4, Herun 9, Can Kurt, Caner Erdeniz, Yesukan Onar 1, Mustafa Kurtuldum, Enes Berkay Taşkıran 16, Deniz Kılıçlı 20, Yiğit Can Vardal

Anadolu Efes: Larkin 15, Buğrahan Tuncer 14, Bryant 13, Singleton 4, Petrusev 19, Dunston 2, Doğuş Balbay 8, Tolga Geçim 3, Erten Gazi 6, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Can İlyasoğlu 4, Simon 2

  1. Periyot: 16-21

Devre: 34-45

  1. Periyot: 54-74
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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