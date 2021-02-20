MAÇ SONUCU | Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Denizlispor oldu.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muris Mesanovic kaydetti.
Ligde üç hafta sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Süper Lig'de 8 haftadır kazanamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın şutunda barajın üstünden geçen top kalecide kaldı.
- dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
- dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.
- dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
- dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega'nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
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