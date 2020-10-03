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MAÇ SONUCU |Erzurum BB - Çaykur Rizespor: 0-0

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.10.2020 18:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Erzurum BB ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

MAÇ SONUCU |Erzurum BB - Çaykur Rizespor: 0-0

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Erzurum BB ile Çaykur Rizespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 sona erdi.

Bu skorla birlikte Erzurumspor puanını 7'ye yükseltti ve ligdeki ilk beraberliğini aldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Erzurum BB, ligin bir diğer yeni ekibi Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor aynı haftada sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

BB Erzurumspor - Rizespor maçında elektrikler kesildi. Ümit Öztürk oyuncuların düşüncelerini sordu ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.

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