MAÇ SONUCU |Erzurum BB - Çaykur Rizespor: 0-0

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Erzurum BB ile Çaykur Rizespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 sona erdi.
Bu skorla birlikte Erzurumspor puanını 7'ye yükseltti ve ligdeki ilk beraberliğini aldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 2 puana yükseldi.
Süper Lig'in 5. haftasında Erzurum BB, ligin bir diğer yeni ekibi Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor aynı haftada sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
BB Erzurumspor - Rizespor maçında elektrikler kesildi. Ümit Öztürk oyuncuların düşüncelerini sordu ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi.
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