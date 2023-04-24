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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, 90+6'da şoke oldu! İstanbulspor, Kadıköy'den beraberlikle çıktı...

24.04.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, 90+6'da şoke oldu! İstanbulspor, Kadıköy'den beraberlikle çıktı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve izleyenleri heyecan fırtınasına sürükleyen karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilerin gollerini 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Joao Pedro kaydetti. İstanbulspor'un sayıları ise 56. (P) ve 66. dakikalarda Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi.

Bu skorun ardından 3 maç aradan sonra puan kaybeden Fenerbahçe, 64 puanla 2. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran İstanbulspor ise 29 puanla 15. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. İstanbulspor ise Giresunspor'u konuk edecek.

SZALAI ATTI, İPTAL EDİLDİ!

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Fenerbahçe, 5. dakikada Attila Szalai ile golü buldu ancak hakem iptal etti. Arda Güler'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Joao Pedro ve Attila Szalai hareketlendi. Kaleci Alp Arda'nın çıkıp yumrukladığı top, Szalai'nin önüne düştü ve Macar savunmacı, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Kadir Sağlam, Joao Pedro'nun kaleciye yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

SZALAI GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

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Fenerbahçe, 23. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı! Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşu kafalardan sekti ve Attila Szalai'nin önüne düştü. Başarılı futbolcunun gelişine çektiği şut üstten auta gitti.

ARDA GÜLER'DEN İYİ TAKİP VE GOL: 1-0!

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Maça etkili başlayan taraf olan sarı - lacivertliler, aradığı golü 25. dakikada Arda Güler ile buldu. Sol kanatta topla buluşan Emre Mor'un orta şut karışımı vuruşu, kaleciden geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Arda Güler, yaptığı tek vuruş ile topu köşeden ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER'DEN MÜKEMMEL GOL!

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İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, ceza sahası dışında buluştuğu topa yaptığı vuruşla tam köşeden ağları buldu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İSTANBULSPOR, PENALTIYLA FARKI 1'E İNDİRDİ!

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Fenerbahçe'nin 2-0 sevinci kısa sürdü. İstanbulspor'un geliştirdiği atakta Eze'nin ceza sahası içindeki vuruşu Ferdi Kadıoğlu'ndan geri döndü, konuk ekibin futbolcuları hakem Kadir Sağlam'a penaltı itirazlarında bulundu. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ethemi, topu ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı farklı köşelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.

2-0'DAN 2-2 OLDU!

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Fenerbahçe, 66. dakikada İstanbulspor kontraatağıyla vuruldu! Konuk ekipte sol kanatta topla buluşan Ethemi'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş Samet Akaydin'e çarptı ve kaleciyi ters ayakta bırakarak ağlarla buluştu. Bu golle durum 2-2'ye geldi.

JOAO PEDRO YİNE ATTI: 3-2!

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Sarı - lacivertliler, 2-2'nin şokunu kısa sürede atlattı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına attığı uzun topa hareketlenen Enner Valencia, önce rakibini ekarte etti ve kale ağzındaki Joao Pedro'yu gördü. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e iki gol atan yıldız isim, bu maçı da boş geçmedi ve Valencia'nın ikramını geri çevirmeyerek takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

90+6'DA ŞOK: EZE!

İstanbulspor, 90+6. dakikada 3-3'lük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortayı Eze kafasıyla tamamladı ve skoru 3-3'e getirdi.

JORGE JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Serdar Dursun'u ise yedek soyundurdu.

İstanbulspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'yi görevlendirdi. Orta ikilide İsmail Yüksek-Mert Hakan Yandaş tercihini kullanan Portekizli teknik adam, kanatları Arda Güler ve Emre Mor'a teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Joao Pedro ile Enner Valencia'ya güvendi.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

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Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.

Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

ŞAMPİYON, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

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Fenerbahçe Alagöz Holding, İstanbulspor maçı öncesinde tribünleri selamladı.

Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan kadın basketbolculara, sarı-lacivertli tribünlerden yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

Basketbolcular sahaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıktı.

PERES, YAKLAŞIK 3 AY SONRA KADRODA

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Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı.

Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.

Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.

Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler öncesinde stat civarında toparlanan taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

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