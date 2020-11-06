SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.11.2020 22:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe kazandı.

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.

Khimki'nin basketleriyle başlayan mücadelede Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla ilk molaya 11-10 önde girdi. Khimki'nin 7-0'lık seriyle öne geçmesine 8-0'lık seriyle cevap veren ve üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayarak skoru 28-20 yapan Fenerbahçe Beko, peş peşe hücumlardan eli boş dönmeye başlayınca Rus ekibi arayı kapatmaya başladı ve 10-0'lık serinin sonunda skoru 35-33'e getirerek öne geçti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertli ekip, üst üste gelen basketler ve savunmadaki sert oyunuyla kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 42-35 galip gitti.

Karşılaşmanın üçüncü bölümünde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 50-41 üstünlükle geçti. Brown ve Ahmet Düverioğlu'nun katkısıyla üçüncü çeyrekte etkili olan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorlanmadı ve son periyota 65-55 üstünlükle girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında Khimki bitime az bir süre kala oyuna ortak oldu. 34. dakikadan sonra 6-0'lık bir seri yakalan Rus ekibi farkı 3 sayıya düşürdü (70-67). Sarı-lacivertliler karşısında üst üste hücumlardan boş dönen Khimki'ye karşı son 2 dakikaya girilirken Eddie'nin kritik üç sayılık basketleriyle rahat nefes alan sarı-lacivertliler, maçı 83-71 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko 4. galibiyetini alırken, Khimki ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Brown 11, De Colo 2, Ulanovas 6, Ahmet Düverioğlu 11, Vesely 4, Westermann 3, Melih Mahmutoğlu 4, Pierre 16, Eddie 16, Ali Muhammed 10

Khimki: Alexey 10, Timma 8, Karasev 5 , Monroe 11, Jerebko 12, McCollum, Zaytsev, Bertans 6, Jordan 19

  1. Periyot: 23-20

Devre: 42-35

  1. Periyot: 65-55
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Trabzonspor'dan zehir zemberek 'şike' açıklamasıTrabzonspor'dan zehir zemberek 'şike' açıklaması
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki
Fenerbahçe Beko zafere uçtu!
Fenerbahçe'de Sosa'ya sakatlık şoku! Konyaspor maçında yok!
Fenerbahçe'ye Sosa şoku!
Trabzonspor’dan Fenerbahçe'nin ‘beraat’ kararlarına tepki
Trabzonspor'dan zehir zemberek 'şike' açıklaması
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Sivas Belediyespor
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
PFDK'dan Sinan Gümüş'e para cezası verdi
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.