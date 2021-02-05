MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit

THY EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.
Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 19, Ulanovas 8, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 2, Pierre 8, Melih Mahmutoğlu 5, Brown 5, Eddie 3, Barthel 2, Perez, O'Quinn
Zenit: Pangos 10, Ponitka 4, Rivers 14, Thomas 21, Zubkov 5, Baron 13, Gudaitis 11, Trushkin 4, Pushkov 2, Zakharov, Hollins, Fridzon
Devre: 47-43
Beş faulle çıkan: 39.17 De Colo (Fenerbahçe Beko)
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