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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit

05.02.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk etti.

THY EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.

Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 19, Ulanovas 8, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 2, Pierre 8, Melih Mahmutoğlu 5, Brown 5, Eddie 3, Barthel 2, Perez, O'Quinn

Zenit: Pangos 10, Ponitka 4, Rivers 14, Thomas 21, Zubkov 5, Baron 13, Gudaitis 11, Trushkin 4, Pushkov 2, Zakharov, Hollins, Fridzon

  1. Periyot: 25-25

Devre: 47-43

  1. Periyot: 66-65

Beş faulle çıkan: 39.17 De Colo (Fenerbahçe Beko)

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