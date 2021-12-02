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Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 96-86 Monaco

02.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague'de üst üste dört maçı kaybeden Fenerbahçe Beko sahasında AS Monaco'yu 96-86 mağlup etti.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 96-86 Monaco

THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk etti.

Turnuvada son dört maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe Beko bu seriye Monaco karşısında son verdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 16-18 Monaco üstünlüğüyle biterken ikinci çeyrekte ise takımlar 24'er sayı üretti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe rakibine 23-21'lik üstünlük kurarken son çeyreğe 63-63'lük beraberlikle gidildi.

Son çeyrekte rakibine sayı üstünlüğü kuran Fenerbahçe Beko 96-86 kazanarak galibiyet özlemine son verdi.

Fenerbahçe Beko böylece bu sezon THY Euroleague'de dördüncü galibiyetine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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