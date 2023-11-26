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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü ve liderliğini korudu! Dusan Tadic, sarı - lacivertlilere hayat verdi

26.11.2023 20:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Ligde 2 maç aradan sonra kazanan sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic kaydetti. İşte kritik karşılaşmadan detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 48 (P) ve 58. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 39. dakikada Can Keleş'ten geldi.

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 34'e yükseltti ve liderlik koltuğunu yeniden Galatasaray'dan devraldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karagümrük ise 14 puanla 13. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Karagümrük ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

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Fenerbahçe, karşılaşmadaki ilk etkili atağını 13. dakikada geliştirdi. Orta alanda kapılan top sonrası tek paslarla rakip kaleye yönelen sarı - lacivertlilerde ceza sahası çizgisinin üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Szymanski'nin vuruşu yandan auta gitti.

SZYMANSKI CEPHEDEN VURDU, ÜSTTEN AUTA GİTTİ!

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Sarı - lacivertliler, 25. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı üzerine gönderilen uzun topu indiren Edin Dzeko'nun pasıyla meşin yuvarlağı kontrol eden Sebastian Szymanski, kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ancak bu şut üstten auta gitti.

FRİKİK DİREKTE PATLADI!

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Fenerbahçe, 34. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde, kaleyi karşıdan gören noktadan bir frikik kazandı. Topun başına geçen Sebastian Szymanski'nin sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

CAN KELEŞ ATTI, KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ!

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Karşılaşmadaki ilk etkili atağını geliştiren Karagümrük, 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda topla buluşan Mendes'in ara pasıyla topu hakimiyetine alan Can Keleş, kaleci Livakovic'i geçerek dar açıdan vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.

FENEBRAHÇE, DEVREDEN PENALTI GOLÜYLE DÖNDÜ!

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Fenerbahçe, ikinci yarıya oldukça baskılı başladı ve bu baskının meyvesini 47. dakikada penaltı kazanarak aldı. Crespo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen İrfan Can Kahveci, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dusan Tadic, fileleri sarstı ve durumu 1-1 yaptı.

GÜVEN YALÇIN VURDU, LIVAKOVIC ÇIKARDI!

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Fenerbahçe'nin beraberlik golüne hemen cevap vermek isteyen Karagümrük, 50. dakikada çok etkili geldi. Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinden köşeye yaptığı vuruşu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.

TADIC, FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ!

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Sarı - lacivertliler, 58. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip sahaya taşıdığı topu, ceza sahasının sağındaki Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu da içerideki Dusan Tadic'i gördü. Tadic, Szymanski'den gelen ikramı geri çevirmedi ve ağları sarsarak takımını 2-1 öne geçirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncularından Bright Osayi-Samuel'i cezası, Miha Zajc'ı ise hafif sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür ve cezası biten İsmail Yüksek'i görevlendirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Miguel Crespo ikilisini görevlendiren deneyimli teknik adam, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i bozmadı. Kartal, gol yollarında da Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Kocatürk, Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise kulübede forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc önemli müsabakada yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred Rodrigues ile Alexander Djiku da kadroya alınmadı.

ZAJC'A MİLLİ ENGEL

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı.

Milli ara öncesinde düzenli forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, milli takımdan kalma hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

MERT MÜLDÜR, İLK KEZ 11'DE

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Fenerbahçe'nin milli bek oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerle bu sezon ilk 11'de tek maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında çıkan Mert, grup aşamasında ise kadroya yazılmamıştı.

Ligde bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak kısa süreler alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez 11 heyecanı yaşayacak.

JOSHUA KİNG DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.

King, söz konusu süreçte Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırdı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da yalnız bırakmadı.

Sezon başından beri tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen fire vermedi.

Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

KARAGÜMRÜK'TE 2 DEĞİŞİKLİK

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VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlılarda Emre Bilgin'in yerine sakatlıktan dönen Matias Dituro ve Nazım Sangare'nin yerine ise Ryan Mendes ilk 11'de görevlendirildi.

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