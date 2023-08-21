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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe; Samsun'da 2 farkla güldü, haftayı lider kapattı! Yeni transferler sahne aldı...

21.08.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı müsabakada kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Sarı - lacivertliler, yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred'in de forma giydiği maçta rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 62. dakikada Edin Dzeko 90+8. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu skorun ardından ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, haftayı liderlik koltuğunda kapattı. İlk yenilgisini alan Samsunspor ise 1 puanla 16. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Rams Başakşehir'i konuk edecek. Samsunspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İLK TEHLİKE SAMSUNSPOR'DAN

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Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Ntcham'ın sağına çekip yaptığı vuruş direğin yanından az farkla auta gitti.

DZEKO GOLE YAKLAŞTI!

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Fenerbahçe'nin ilk etkili atağı 15. dakikada geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, savunma arkasına sarkan Edin Dzeko'yu gördü. Kontrolünün ardından açısı daralan Bosnalı golcünün şutu üstten auta gitti.

FRED'İN ORTASINDA DZEKO'NUN KAFASI AZ FARKLA KAÇTI!

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Sarı - lacivertliler, 30. dakikada bir kez daha Edin Dzeko ile gole çok yaklaştı. Orta alanda topla buluşan Fred'in rakibini geçip ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

TADIC'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

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Fenerbahçe, 37. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. Ferdi Kadıoğlu'nun uzun pası sonrası kaleciyle karşıya kalan Dusan Tadic, Okan Kocuk'u geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak ofsayt kararı nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

FRED MÜSAİT POZİSYONDA KAÇIRDI!

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İkinci yarı, ilk devreye oranla daha tempolu başladı ve Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Sarı - lacivertlilerde sol kanattan çizgiye inen Jayden Oosterwolde'nin ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Fred'in şutu üstten auta gitti.

OKAN'DAN CENGİZ'E GEÇİT YOK!

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Fenerbahçe karşılaşmanın 56. dakikasında Cengiz Ünder ile kaleyi yokladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Dusan Tadic, hemen yanındaki Ünder'e servis yaptı. Sol ayağıyla gelişine bir şut çıkaran Cengiz'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk son anda çıkardı.

CENGİZ'İN ASİSTİ, DZEKO'NUN GOLÜ!

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Kanarya, maçın başından beri aradığı golü 62. dakikada buldu! Sarı - lacivertlilerde sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder topla buluştu. Milli futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortayı Edin Dzeko kafasıyla bitirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FRED ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ!

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Fenerbahçe, 72. dakikada Fred'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ancak VAR kontrolü sonrasında gol iptal edildi. Dusan Tadic'in akıl dolu pasıyla ceza sahasına sarkan Fred, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesinin ardından sarı - lacivertlilerin sayısı geçersiz kılındı.

SZYMANSKI'NİN AŞIRTMASI SKORU BELİRLEDİ: 2-0!

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sebastian Szymanski, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

CENGİZ ÜNDER VE FRED İLK 11'DE

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Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

SAMSUNSPOR İLE 60. RANDEVU

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Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar ise 57 golle karşılık verdi.

Ligde son olarak Samsun'da 11 yıl önce 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip, Theofanis Gekas'ın "hat trick" yaptığı maçı, kırmızı-beyazlı takım 3-1 kazanmıştı,

İki takım arasındaki en farklı skoru ise sarı-lacivertli takım, 1993-1994 sezonunda 8-1'lik galibiyetle elde etti. Fenerbahçe'nin rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de bulunuyor. Samsun ekibinin ise rakibini 2 kez 4-0 yenerek en farklı skorlarını aldı.

MAÇI 30 BİN TARAFTAR TAKİP ETTİ

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33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı.

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