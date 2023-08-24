MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Twente karşısında fişi ilk turdan çekti! Kanarya rövanş öncesi büyük avantajı yakaladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi Twente'yi konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve izleyenleri heyecan fırtınasına sürükleyen karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 62. ve 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ile 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Twente'nin tek sayısı ise 20. dakikada Ugalde'den geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük bir avantajı da cebine koydu.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda'da oynanacak.

SZYMANSKI KALEYİ YOKLADI!

Fenerbahçe, karşılaşmanın 11. dakikasında ilk etkili atağını geliştirdi. Sarı - lacivertlilerde İsmail Yüksek, orta alanda kaptığı topu sol kanatta bulunan Sebastian Szymanski'ye gönderdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Polonyalı yıldızın şutunu son anda kaleci kurtardı.

TWENTE'NİN İLK ATAĞI GOL OLDU

Konuk ekip Twente, 20. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topa Ugalde vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü ve tekrar Ugalde'nin önüne düştü. Boş kaleye bitirişi yapan Ugalde, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İRFAN CAN'DAN İKİ KRİTİK KURTARIŞ!

Müsabakanın 23. dakikasında gelişen Twente atağında Ugalde'nin müsait pozisyondaki vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topa bu kez Vlap vurdu, İrfan Can iyi bir refleks göstererek yeniden çıkardı ve takımını atağa kaldırdı.

OOSTERWOLDE'DEN MÜTHİŞ KAFA: 1-1!

Fenerbahçe, maçın başından beri aradığı golü 33. dakikada buldu! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Sebastian Szymanski'nin yaptığı ortaya ceza sahası ön çizgisinde kafayla vuran Oosterwolde'nin şutu ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.

VAR SONRASI KIRMIZI, TWENTE 10 KİŞİ!

Twente, maçın 42. dakikasında 10 kişi kaldı. Orta sahanın sağında topla buluşan Mert Müldür'ün meşin yuvarlakla birlikte atağa kalkmak isterken Regeer'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem, pozisyonu inceledi. Yapılan izleme sonrasında Regeer, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

GOL, OFSAYTA TAKILDI!

Fenerbahçe, 55. dakikada 2-1 öne geçti ancak gol ofsayta takıldı. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Michy Batshuayi'nin kafası ağlarla buluştu ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı sevinci yarım bıraktı.

SZMANSKI YİNE ATTI: 2-1!

Sarı - lacivertliler, 60. dakikada organize atakla 1-0'dan geri döndü ve skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta İrfan Can Kahveci ile duvar pası yapan Osayi-Samuel boş pozisyondaki Sebastian Szymanski'yi gördü. Polonyalı yıldız, sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

2 DAKİKA SONRA İRFAN CAN YAZDI: 3-1!

Fenerbahçe, Szymanski'nin golünden sonra da ataklarına devam etti. Bu kez sol kanattan organize gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ile yaptığı verkaç sonrası çizgiye indi. Genç yıldızın çeriye çevirdiği topu İrfan Can Kahveci, sağ ayağıyla çok şık tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı.

DZEKO'NUN ASİSTİ, İRFAN CAN'IN GOLÜ!

Kanarya, gol yağmuruna 74. dakikada devam etti. Sol kanatta kazanılan taç atışını hızlı kullanan Dusan Tadic, ceza sahası içindeki Edin Dzeko'yu gördü. Bosnalı yıldızın yerden pasını kontrol ettikten sonra şutla tamamlayan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-1'e getirdi.

TADIC, PENALTIDAN SKORU BELİRLEDİ!

Mücadelenin 90+3. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sarı - lacivertlilerde topun başına geçen Dusan Tadic, fileleri sarstı ve skoru 5-1 olarak belirledi.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.

İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi ise ilk 11'de görevlendirdi.

Hollanda ekibi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski'ye şans veren Kartal, hücum hattını Dusan Tadic, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye teslim etti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Rodrigo Becao ise yedek soyundu.

OOSTERWOLDE STOPERDE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı.

Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli takımdaki tüm maçlarında sol bekte görev yapmıştı.

Oosterwolde, stoper oyuncuları Luan Peres ve Serdar Aziz'in sakatlığında Rodrigo Becao'nun da riske edilmemesiyle stoper pozisyonunda oynadı.

TEK EKSİK SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda bulunma durumunun maç saatinde belli olması beklenen milli oyuncu, 22 kişilik kadroya alınmadı.

BECAO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, Twente karşısında riske edilmedi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligdeki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayan Becao, Twente maçının kadrosunda yer alsa da riske edilmeyerek yedek soyundu.

MERT MÜLDÜR İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görevlendirildi.

Transferinin ardından Avrupa'da Maribor, ligde ise Samsunspor maçlarında ilk kez forma giyen 24 yaşındaki savunmacı, söz konusu müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Mert Müldür, bu sezon ilk 11'deki ilk maçına ise Twente karşısında çıktı.

KENT, 2 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, 2 maçın ardından forma şansı buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve aldığı sürelerde performansıyla beğeni toplayan İngiliz hücum oyuncusu, 2 maçın ardından 11'de görev yaptı.

LIVAKOVIC, TARAFTARI SELAMLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Kadıköy'ün çimlerine ayak bastı.

Müsabaka öncesi taraftara tanıtılan genç file bekçisi, alkışlar eşliğinde taraftarları selamladı.

ALTAY BAYINDIR'A VEDA

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesinde taraftarlarla vedalaştı.

İngiltere'nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti.

