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MAÇ SONUCU | Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.01.2020 22:28 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray'a turu Adem Büyük (pen) ve Mario Lemina'nın golleri getirdi. Çaykur Rizespor'un tek sayısını ise Oğulcan Çağlayan (pen) kaydetti. Rize'de oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle bitmişti.

MAÇ SONUCU | Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oynandı. Galatasaray maçın ilk yarısında golü arayan taraftı. Sarı-Kırmızılılar, Sekidika, Adem ve Taylan ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Tarık kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

İLK YARIDA TARIK DEVLEŞTİ

0-0 biten ilk yarının ardından Rizespor ikinci yarıda daha atak bir görüntü sergiledi. 51'de Samudio, kaleci Okan'ı geçip topu kaleye gönderdi ancak Şener son anda araya girerek golü önledi.

KARŞILIKLI GOLLER PENALTIDAN

59'da Galatasaray penaltı kazandı. Sasse'nin ceza sahasında elle müdahalesi sonrası Adem Büyük golü atarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Pes etmeyen Çaykur Rizespor ise 77'de Okan'ın Sasse'yi düşürmesi sonrası kazanılan penaltıyı Oğulcan ile gole çevirerek durumu 1-1 yaptı.

SON SÖZÜ LEMINA SÖYLEDİ

Maçta son sözü 82. dakikada Mario Lemina söyledi ve attığı kafa golüyle Galatasaray'ı çeyrek finale çıkaran isim oldu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hakem vara bile bakamadı gs den korktu, yediler rizenin hakkını
İlk gol penaltı değil. son pozisyonda kaleciye faulün f si yok. Hakem düdüğünü as bırak hakemliği.
uydurma penaltı ve iptal edilen faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan golle haram bir tur!
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