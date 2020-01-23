MAÇ SONUCU | Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı oynandı. Galatasaray maçın ilk yarısında golü arayan taraftı. Sarı-Kırmızılılar, Sekidika, Adem ve Taylan ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Tarık kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.
0-0 biten ilk yarının ardından Rizespor ikinci yarıda daha atak bir görüntü sergiledi. 51'de Samudio, kaleci Okan'ı geçip topu kaleye gönderdi ancak Şener son anda araya girerek golü önledi.
59'da Galatasaray penaltı kazandı. Sasse'nin ceza sahasında elle müdahalesi sonrası Adem Büyük golü atarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Pes etmeyen Çaykur Rizespor ise 77'de Okan'ın Sasse'yi düşürmesi sonrası kazanılan penaltıyı Oğulcan ile gole çevirerek durumu 1-1 yaptı.
Maçta son sözü 82. dakikada Mario Lemina söyledi ve attığı kafa golüyle Galatasaray'ı çeyrek finale çıkaran isim oldu.
Fenerbahçe'den sert açıklama
21 yaşında başkan oldu
PFDK'dan Vedat Muriqi kararı
G.Saray'dan Süper Lig ekibine kiralandı
Yeni takımıyla antrenmana çıktı
Beşiktaş'a neden transfer olamadı?
Erzurum’da kupa coşkusu
Ara transferde bir bomba daha patladı
Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim
Transfere 7,35 milyar dolar harcadılar
Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor
Ozan Kabak reddettiği takımı açıkladı
Real Madrid'den Bayern Münih'e gitti
Okuyucu Yorumları 8 yorum