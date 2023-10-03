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MAÇ SONUCU: Galatasaray, Manchester United'a Old Trafford'u dar etti! Aslan, iki kez geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı...

03.10.2023 23:56 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ekibi Manchester United ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan müsabaka, büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı - kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada pes etmedi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Aslan, böylelikle grubundaki ilk 3 puanıyla da tanışmış oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Manchester United ile temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

Galatasaray, bu skorun ardından A Grubu'nda puanını 4'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Henüz galibiyeti ve puanı bulunmayan Manchester United ise son basamakta yer buldu.

Temsilcimiz, A Grubu'nun üçüncü haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Manchester United ise Kopenhag'ı ağırlayacak.

KEREM, SONUNU GETİREMEDİ!

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Galatasaray, 9. dakikada Manchester United kalesine etkili geldi. Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, kendi yarı sahasında buluştuğu topu rakip ceza sahasının önüne kadar getirdi ancak tam vuruş yapacağı esnada İngiliz ekibinin savunması araya girerek pozisyonu engelledi.

MANU, İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU

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Ev sahibi Manchester United, 17. dakikada 1-0 öne geçti. Casemiro'nun sağ kanada attığı uzun pasta topla buluşan Marcus Rashford, hızla ceza sahasına girdi. İçeriye ortasını yapan İngiliz futbolcunun pasını Hojlund kafasıyla tamamladı ve skor 1-0'a geldi.

ZAHA YAZDI, GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ: 1-1!

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Galatasaray, Manchester United'ın golüne kısa süre içinde cevap verdi. Davinson Sanchez'in attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Wilfried Zaha, rakibini sırtına alarak yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

KAAN KAPTI, KEREM BİTİREMEDİ!

Galatasaray, ikinci yarının başında öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı - kırmızılılarda Kaan Ayhan, ön alan baskısının ardından kaptığı topu Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta son anda savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

SACHA BOEY'DEN MÜKEMMEL MÜDAHALE!

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Galatasaray, 53. dakikada savunmada az adamla yakalandı. Sağ kanatta topla buluşan Marcus Rashford, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İngiliz yıldız, hemen yanındaki Eriksen'i görmek istedi ve pasını çıkardı ancak araya Sacha Boey girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

SAVUNMADA HATA, MANU TEKRAR ÖNE GEÇTİ

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Galatasaray, rakip yarı alanda boşluk ararken Oliveira'nın geri pasının ardından ayağı kayan Davinson Sanchez top kaybı yaptı. O esnada meşin yuvarlağı kontrolüne alan Hojlund, orta sahadan ceza sahasına kadar hızla girdi ve Muslera'nın üstünden aşırtarak skoru 2-1 yaptı.

BARIŞ ALPER'İN ASİSTİ, KEREM'İN GOLÜ!

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Galatasaray, yediği gole yeniden hızlı cevap verdi! Sarı - kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine giren Kerem'e gönderdi. İyi kontrol yapan Kerem Aktürkoğlu, şık bir plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımına 2-2'lik eşitliği getirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI, GALATASARAY PENALTIYI KAÇIRDI!

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Galatasaray, 76. dakikada penaltı kazandı! Kaleci Onana'nın hazırlık pası esnasında kısa düşen topunu kapan Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterdi ve Casemiro ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Topun başına geçen Mauro Icardi, penaltıda köşeye yaptığı vuruşu auta gönderdi.

ICARDI HATASINI TELAFİ ETTİ, G.SARAY ÖNE GEÇTİ!

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Sarı - kırmızılılar, Old Trafford'da 3-2 öne geçti! Davinson Sanchez'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Mauro Icardi, kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla ağları sarstı ve Onana'yı mağlup ederek Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.

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