MAÇ SONUCU: Galatasaray, milli aradan 'çok farklı' döndü! Cimbom, Alanyaspor'u 4 golle geçti

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Dries Mertens ile 70. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 34'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 10 puanla 17. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Pendikspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

ICARDI'NİN ŞUTUNU ERTUĞRUL ÇIKARDI!

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyonu 5. dakikada Galatasaray geliştirdi. Sarı - kırmızılılarda Wilfried Zaha, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına çevirdi. Kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mauro Icardi'nin kontrolü sonrasında yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul güçlükle kurtardı.

İNANILMAZ GOL KAÇTI: ICARDI!

Galatasaray, 8. dakikada gole çok yaklaştı! Ndombele'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

CARLOS EDUARDO KALE AĞZINDA DOKUNAMADI!

Alanyaspor, 33. dakikada etkili geldi. Rakip yarı alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe yaptığı ortayı Oğuz, kafasıyla indirdi. Kale ağzına koşu yapan Carlos Eduardo, önünden geçen topa dokunamayınca konuk ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.

MERTENS ASİSTİ YAPTI, ICARDI BİTİRDİ: 1-0!

Galatasaray, aradığı golü 37. dakikada Mauro Icardi ile buldu! Sarı - kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında topla birlikte çizgiye inen Dries Mertens'in yerden yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Icardi, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

MERTENS'TEN HARİKA GOL!

Sarı - kırmızılılar, ilk devrenin bitimine doğru farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan ve içe kat eden Dries Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş uzak köşedeki fileleri sarstı. Galatasaray, bu golle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

ORGANİZE ATAK GOLLE SONUÇLANMADI

Galatasaray, ikinci yarıya da oldukça istekli başladı. Sağ kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topla buluşan Mauro Icardi'nin şutunda son anda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

OĞUZ TÜM SAHAYI GEÇTİ, MUSLERA'YA TAKILDI

Alanyaspor, 50. dakikada kontraatakla Galatasaray kalesini tehlikeli şekilde yokladı. Sarı - kırmızılıların kullandığı korner sonrası savunmadan seken topu takip eden Alanyasporlu Oğuz, topla birlikte tüm sahayı geçti ve ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Aydın'ın dar açıdan yaptığı vuruşu Muslera önledi ve meşin yuvarlak dışarı çıktı.

MERTENS ATTI, FARK 3'E ÇIKTI!

Galatasaray, 59. dakikada Dries Mertens'in golüyle 3-0 öne geçti. Sarı - kırmızılıların sol kanattan gelişen atağında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Mauro Icardi kafasıyla arkaya aşırdı. O bölgede bulunan Mertens, tek vuruşla ağları sarstı ve farkı 3'e çıkardı.

ZAHA ÇOK SERT VURDU, 4-0 YAPTI!

Sarı - kırmızılılar, 3. golün ardından da rakip kaleye yüklenmeye devam etti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Wilfried Zaha'nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu ve skor 4-0'a geldi.

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, 13. haftada RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.

"Cimbom" müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve milli takımlarda da süre alan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech'i dinlendirdi. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.

KEREM VE ABDÜLKERİM DİNLENDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.

Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.

Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.

Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.

NDOMBELE, İKİNCİ KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.

Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

İSRAİL'E TEPKİ

Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.

TARAFTARLAR, ŞEHİT TEĞMEN ÖZTÜRKMEN'İ UNUTMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.

Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.





