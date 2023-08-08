SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. MAÇ SONUCU: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'u için avantajı kaptı! Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tur kapısını araladı...

MAÇ SONUCU: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'u için avantajı kaptı! Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tur kapısını araladı...

08.08.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Slovenya'da oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu, attıkları gollerle tur kapısını aralayan isimler oldu. İşte kritik maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'u için avantajı kaptı! Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tur kapısını araladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray, bu skorun ardından İstanbul'da oynanacak olan rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 15 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Rams Park'ta oynanacak.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

8a76738303535ba018df2d96bee63ce2

Galatasaray, henüz 2. dakikada gole çok yaklaştı. Mertens'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cedric Bakambu'nun dar açıdan vuruşu az farkla auta gitti.

BARIŞ ALPER MÜTHİŞ GETİRDİ, KEREM GÜZEL TAMAMLADI: 1-0!

d3ddc5a11fa0aab0d2be62658f81a47c

Maça iyi başlayan sarı - kırmızılılar, aradığı golü 9. dakikada buldu. Yakalanan hızlı hücum fırsatında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, hızla ceza sahası içine girdi. Barış Alper, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası çizgiye inmeden içeriye çevirdi. Kerem Aktürkoğlu köşeye şık bir vuruşla topu tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi.

MUSLERA'DAN GEÇİT YOK!

AA-20230808-31878231-31878228-OLIMPIJA_LJUBLJANAGALATASARAY (Large)

Golü ardından Ljubljana takımı etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sualehe, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera açıyı iyi kapattı ve topun sahibi oldu.

LJUBLJANA'NIN GOLÜ İPTAL!

4de0e85f3a1f788749d98ec46f427440

Ev sahibi Ljubljana savunmasından gelen uzun top, Abdülkerim'i aştı ve Admir Bristric'in önüne düştü. Nelsson'la ikili mücadeleye giren ve rakibini düşüren Bristric, kaleci Muslera'yı geçerek golü attı. Ancak hakem, Nelsson'a faul yapıldığını tespit etti ve golü iptal etti.

ABDÜLKERİM'İN VURUŞUNDA SON ANDA KALECİ!

Galatasaray, 25. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Dries Mertens'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

MERTENS, SKORU 2-0 YAPTI!

AA-20230808-31878719-31878710-OLIMPIJA_LJUBLJANAGALATASARAY (Large)

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray atakları da devam etti. Sarı - kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 48. dakikada savunma arkasına sarktı ve vuruşunu yaptı. Başarılı futbolcunun şutu kaleciden sekerek ceza sahası dışındaki Mertens'in önüne düştü. Belçikalı yıldızın yaptığu vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

ABDÜLKERİM ATTI, GOL İPTAL EDİLDİ!

Galatasaray, golden sonra da ataklarını sıklaştırdı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Dries Mertens geçti. Deneyimli futbolcunun ortasını Abdülkerim Bardakcı kafasıyla tamamladı ve top filelerle buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında Galatasaray'dan Nelsson'un ofsaytta olduğu görüldü ve gol iptal edildi.

HALİL, SKORU BELİRLEDİ

Sarı - kırmızılıların 90+1. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortayı Halil Dervişoğlu şık bir kafa golüyle bitirdi ve durumu 3-0'a getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devler Ligi'nde kan aktı! Maç öncesi bir taraftar hayatını kaybettiDevler Ligi'nde kan aktı! Maç öncesi bir taraftar hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.