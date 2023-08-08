MAÇ SONUCU: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'u için avantajı kaptı! Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tur kapısını araladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray, bu skorun ardından İstanbul'da oynanacak olan rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 15 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Rams Park'ta oynanacak.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

Galatasaray, henüz 2. dakikada gole çok yaklaştı. Mertens'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cedric Bakambu'nun dar açıdan vuruşu az farkla auta gitti.

BARIŞ ALPER MÜTHİŞ GETİRDİ, KEREM GÜZEL TAMAMLADI: 1-0!

Maça iyi başlayan sarı - kırmızılılar, aradığı golü 9. dakikada buldu. Yakalanan hızlı hücum fırsatında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, hızla ceza sahası içine girdi. Barış Alper, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası çizgiye inmeden içeriye çevirdi. Kerem Aktürkoğlu köşeye şık bir vuruşla topu tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi.

MUSLERA'DAN GEÇİT YOK!

Golü ardından Ljubljana takımı etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sualehe, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera açıyı iyi kapattı ve topun sahibi oldu.

LJUBLJANA'NIN GOLÜ İPTAL!

Ev sahibi Ljubljana savunmasından gelen uzun top, Abdülkerim'i aştı ve Admir Bristric'in önüne düştü. Nelsson'la ikili mücadeleye giren ve rakibini düşüren Bristric, kaleci Muslera'yı geçerek golü attı. Ancak hakem, Nelsson'a faul yapıldığını tespit etti ve golü iptal etti.

ABDÜLKERİM'İN VURUŞUNDA SON ANDA KALECİ!

Galatasaray, 25. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Dries Mertens'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

MERTENS, SKORU 2-0 YAPTI!

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray atakları da devam etti. Sarı - kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 48. dakikada savunma arkasına sarktı ve vuruşunu yaptı. Başarılı futbolcunun şutu kaleciden sekerek ceza sahası dışındaki Mertens'in önüne düştü. Belçikalı yıldızın yaptığu vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

ABDÜLKERİM ATTI, GOL İPTAL EDİLDİ!

Galatasaray, golden sonra da ataklarını sıklaştırdı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Dries Mertens geçti. Deneyimli futbolcunun ortasını Abdülkerim Bardakcı kafasıyla tamamladı ve top filelerle buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında Galatasaray'dan Nelsson'un ofsaytta olduğu görüldü ve gol iptal edildi.

HALİL, SKORU BELİRLEDİ

Sarı - kırmızılıların 90+1. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortayı Halil Dervişoğlu şık bir kafa golüyle bitirdi ve durumu 3-0'a getirdi.

