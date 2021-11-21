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MAÇ SONUCU | Getafe 4-0 Cadiz

21.11.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe, sahasında Cadiz'i ağırladı.

MAÇ SONUCU | Getafe 4-0 Cadiz
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın da gol attığı maçta Getafe, sahasında Cadiz', 4-0'lık mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

4 HAFTADA 4 GOL!

Ligin 14. haftasında oynanan mücadeleyi Getafe 3-0'lık skorla kazandı. Getafe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mathias Olivera, 60. dakikada Jorge Cuenca, 81. dakikada Enes Ünal ve 90. dakikada Jaime Mata kaydetti. Enes böylece son 4 haftadaki 4. golüne imza attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Enes Ünal, golünü attıktan sonra 82. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Getafe, 14 maç sonunda 9 puana ulaştı. Cadiz ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Mallorca ile deplasmanda karşılaşacak. Cadiz ise kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

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