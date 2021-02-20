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MAÇ SONUCU | Giresunspor 1-0 Ankaraspor

20.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Giresunspor 1-0 Ankaraspor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında lider Giresunspor, konuk ettiği düşme potasındaki Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

Lider Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında düşme potasındaki Ankaraspor'u konuk etti.

Giresunspor, karşılaşmanın 17. dakikasında Caner Hüseyin Bağ ile bulduğu tek golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

Son 10 maçını kazanarak müthiş bir seriye imza atan ve liderliği haftalardır elinde tutan Giresunspor, bu galibiyet ile birlikte puanını 50'ye yükseltti ve galibiyet serisini 11'e çıkardı.

Düşme hattında mücadelesini sürdüren Ankaraspor ise son 12 maçında 9. mağlubiyetini alırken, 13 puanla 17. sırada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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