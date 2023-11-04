MAÇ SONUCU: Kadıköy'de nefes kesen 90 dakika! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği maçta kazanan taraf konuk ekip bordo - mavililer oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 48. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin sayıları ise 61. ve 90. dakikalardaki penaltılardan Dusan Tadic ile geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 10 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 30 puanla ikinci sıraya geriledi. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Trabzonspor ise 19 puanla 4. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Fenerbahçe geliştirdi. Maçın 3. dakikasında rakip kaleye yüklenen sarı - lacivertlilerde Dzeko'nun pası sonrası yay üzerinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

ONUACHU ATTI, TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ!

Trabzonspor, 10. dakikada 1-0 öne geçti! Bordo - mavililerde sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Edin Visca, rakibini çalımladıktan sonra ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda bulunan Paul Onuachu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Bordo - mavililer, 42. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Edin Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Paul Onuachu yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük, Onuachu'nun golden önce İsmail Yüksek'e faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz kıldı.

ZAJC'IN ŞUTU DİREK DİBİNDEN AUTA GİTTİ!

Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakip kaleye yüklendi. Maçın 43. dakikasında kazanılan kornerde Szymanski'nin ortasını savunma karşıladı ve top, yay üzerindeki Miha Zajc'ın önüne düştü. Sloven futbolcunun kontrolü sonrasında yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI: 2-0!

Trabzonspor, ikinci devreye golle başladı! Bordo - mavililer, başlama vuruşundan 30 saniye sonra rakip kaleye yüklendi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Berat Özdemir'in gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti ve Trabzonspor skoru 2-0 yaptı.

DAKİKA 48: 3-0! PEPE...

Fenerbahçe savunmasının yaşadığı konsantrasyon kaybı, top kaybına neden oldu. Baskıyla meşin yuvarlağı kontrolüne alan Abdülkadir Ömür, ceza sahası içindeki Nicolas Pepe'yi gördü. Tek vuruş yapan Pepe'nin şutu ağlarla buluştu ve bordo - mavililer farkı 3'e yükseltti.

TADIC PENALTIYI KAZANDIRDI, GOLÜ ATTI: 3-1!

Fenerbahçe, 61. dakikada farkı 2'ye indirdi! Sarı - lacivertlilerin 59. dakikada gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Tadic, Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dusan Tadic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.

FERDİ'NİN ŞUTUNU UĞURCAN ÇIKARDI!

Farkı 2'ye indirdikten sonra ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, sol kanattan etkili olmaya çalıştı. Dusan Tadic ile verkaç yapan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası çizgisi önünden çektiği şutu son anda Uğurcan Çakır kurtardı ve meşin yuvarlak kornere gitti.

PENALTI, TADIC VE 3-2!

Fenerbahçe, 90. dakikada farkı 1'e indirdi. Sarı - lacivertlilerde ceza sahasında topla buluşan Miguel Crespo, Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic, penaltıdan yararlanamadı ancak VAR kararı sonrası ihlal gerekçesiyle atış tekrarlandı. Tekrar atışında bu kez ağları sarsan Sırp yıldız, skoru 3-2'ye getirdi.

STOPERDE SAMET VE OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında sakatlanan Fred ve Becao'nun yerine Oosterwolde ve Zajc'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Trabzonspor karşısına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'iyle çıkan Kartal, Pendikspor karşısında da Fred ve Becao'nun sakatlanmasının ardından ikinci yarıda aynı 11'le takımını oynatmıştı. Pendikspor müsabakasında 9. dakikada Fred'in yerine dahil olan Zajc ile Becao'nun yerine 46. dakikada oyuna giren Oosterwolde, Trabzonspor karşısında da sahaya çıkan isimler oldu.

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'inden tek futbolcuyu değiştirdi. Avcı, Fountas'ın yerine Pepe'ye ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçına, "Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca, Onuachu" ilk 11'iyle çıktı.

EMRE MOR, 18 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, 18 maç sonra kadroya dahil oldu.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı ilk resmi maçı olan Zimbru karşılaşmasında 11 dakika sahada kalıp sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor, ligde ve Avrupa'da oynanan 18 maçta takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığını atlatan Emre Mor'u Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.

NICOLAS PEPE İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe ilk kez ilk 11'de yer aldı. Pepe daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

KARTAL'DAN GENÇ OYUNCU TERCİHLERİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i ve 18 yaşındaki Muhammet İmre'yi dahil etti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor karşılaşmasının kadrosunda yer alan Yusuf Akçiçek, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Spartak Trnava ve Ludogorets maçlarında da kadrodaydı.

18 yaşındaki Muhammet İmre ise ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde kadroya dahil edildi. İmre, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynanan Ludogorets karşılaşmasında da kadrodaydı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili ekipte kadroya alınmayan isimler Fernandez, Hüseyin Türkmen, Teklic ve Umut Bozok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maça bordo - mavili futbolcu Paul Onuachu damgasını vurdu. Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu; ilk yarıyı 1-0 önde kapatan takımının golünü kaydederken, performansıyla da geceye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan seviyesinin oldukça yüksek olduğu maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sol kanatta topla buluşan Edin Visca, Samet Akaydin'den sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Paul Onuachu, kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bu golle birlikte Beşiktaş'ın ardından bir diğer büyük maç olan Fenerbahçe'yi de boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, gol sayısını 4'e yükseltti.

Paul Onuachu, attığı golün yanı sıra performansıyla da dikkat çekti. 29 yaşındaki yıldız isim, ikili mücadelelerdeki başarısı ve güçlü fiziği ile rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Onuachu'nun sergilediği oyun, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.





