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MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

25.01.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

Ligde son 2 maçta puan alamayan, sahasında ise 3 maçtır puana hasret olan Kasımpaşa, 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak sahasında 3 maç sonra puanla tanıştı. Konuk takımın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi İstanbul’da sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puana yükselirken, konuk takım 24 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile; Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa’nın galibiyet gollerini 6. dakikada Hajradinovic frikikten, 17. dakikada ise Aytaç Kara ceza sahası içinde çektiği şutla kaydetti.

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