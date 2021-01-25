MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Sivasspor

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak sahasında 3 maç sonra puanla tanıştı. Konuk takımın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi İstanbul’da sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puana yükselirken, konuk takım 24 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor ile; Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa’nın galibiyet gollerini 6. dakikada Hajradinovic frikikten, 17. dakikada ise Aytaç Kara ceza sahası içinde çektiği şutla kaydetti.

