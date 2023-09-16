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MAÇ SONUCU: Kayserispor, Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Sumudica, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı...

16.09.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım da maça yeni teknik direktörlerinin yönetiminde çıktı. İşte karşılaşmadan detaylar...

Spor haberleri: Kayserispor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Kayserispor oldu.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 6 (P) ve 89. dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

Bu skorun ardından son 3 haftada 2. galibiyetini alan Kayserispor puanını 9'a yükselterek 3. basamakta yer buldu. Üst üste 5 maçtır mağlup olan Gaziantep FK ise puansız olarak son sırada yer aldı.

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Kayserispor gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

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