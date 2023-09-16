MAÇ SONUCU: Kayserispor, Gaziantep FK'yı tek golle geçti! Sumudica, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı...

Spor haberleri: Kayserispor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Kayserispor oldu.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 6 (P) ve 89. dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

Bu skorun ardından son 3 haftada 2. galibiyetini alan Kayserispor puanını 9'a yükselterek 3. basamakta yer buldu. Üst üste 5 maçtır mağlup olan Gaziantep FK ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Kayserispor gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

