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  4. MAÇ SONUCU: Kayserispor ile Başakşehir yenişemedi! Çağdaş Atan, eski takımından 1 puan aldı...

MAÇ SONUCU: Kayserispor ile Başakşehir yenişemedi! Çağdaş Atan, eski takımından 1 puan aldı...

02.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraflar, sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte karşılaşmadan detaylar...

Spor haberleri: Mondihome Kayserispor ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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Bu skorun ardından iki maçtır kazanamayan Kayserispor, 10 puanla 9. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Rams Başakşehir ise 4 puanla 18. basamakta yer buldu.

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Kayserispor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

ÇAĞDAŞ ATAN'A SAHTE PARALI TEPKİ

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Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Rams Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er euroluk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seremoni öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

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