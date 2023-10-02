MAÇ SONUCU: Kayserispor ile Başakşehir yenişemedi! Çağdaş Atan, eski takımından 1 puan aldı...

Spor haberleri: Mondihome Kayserispor ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından iki maçtır kazanamayan Kayserispor, 10 puanla 9. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Rams Başakşehir ise 4 puanla 18. basamakta yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

ÇAĞDAŞ ATAN'A SAHTE PARALI TEPKİ

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Rams Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er euroluk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seremoni öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

