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MAÇ SONUCU: Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham! Premier Lig ekibi son dakikada kupaya uzandı...

08.06.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya temsilcisi Fiorentina ile İngiltere ekibi West Ham United karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 90. dakikada bulduğu golle West Ham oldu. Sahadan 2-1 üstün ayrılan İngiliz ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzandı. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham! Premier Lig ekibi son dakikada kupaya uzandı...

Son dakika haberleri: İtalya temsilcisi Fiorentina ile İngiltere ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf West Ham United oldu.

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Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan müsabaka, West Ham United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Benrahma ve 90. dakikada Bowen kaydetti. Fiorentina'nın tek sayısı ise 67. dakikada Bonaventura'dan geldi.

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Bu skorun ardından West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.


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