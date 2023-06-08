MAÇ SONUCU: Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham! Premier Lig ekibi son dakikada kupaya uzandı...

Son dakika haberleri: İtalya temsilcisi Fiorentina ile İngiltere ekibi West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf West Ham United oldu.
Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan müsabaka, West Ham United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Benrahma ve 90. dakikada Bowen kaydetti. Fiorentina'nın tek sayısı ise 67. dakikada Bonaventura'dan geldi.
Bu skorun ardından West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.