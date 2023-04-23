MAÇ SONUCU: Konyaspor'dan İstanbul'da kritik galibiyet! Kasımpaşa karşısında geri döndüler...

Kasımpaşa ile arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Konyaspor oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6. dakikada Mame Diouf kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 13. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Bu skorun ardından Konyaspor, puanını 42'ye yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 33 puanla 12. basamakta yer aldı.

Konyaspor, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.

