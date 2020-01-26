MAÇ SONUCU | Konyaspor-Galatasaray: 0-3 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı oynandı. Maça iyi başlayan Galatasaray, 16. dakikada gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın şutunu kaleci Serkan kurtardı, ardından seken topu Feghouli tamamlamak istedi ancak Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.

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GOL PERDESİNİ FALCAO AÇTI

23'te bu kez Serkan'ın boşa çıktığı kornerde Donk kafayı vurdu ancak Konya savunması yine gole izin vermedi. Galatasaray aradığı golü 26. dakikada buldu. Ömer'in sol kanattan getirdiği topu Falcao ceza sahasında kontrol etti ve kaleye gönderdi. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

SKUBIC KAÇIRDI, EMRE AKBABA AFFETMEDİ

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Konyaspor, Skubic ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. O atağın dönüşünde Saracchi'nin pasını ceza sahası içerisinde iyi kontrol edip, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2 golle sona ererken, ev sahibi Konyaspor ikinci yarıda gol için bastırmaya başladı. 51'de ceza sahasında topu önünde bulan Thuram'ın vuruşu yandan auta gitti.