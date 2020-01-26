MAÇ SONUCU | Konyaspor-Galatasaray: 0-3 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı oynandı. Maça iyi başlayan Galatasaray, 16. dakikada gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın şutunu kaleci Serkan kurtardı, ardından seken topu Feghouli tamamlamak istedi ancak Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.
23'te bu kez Serkan'ın boşa çıktığı kornerde Donk kafayı vurdu ancak Konya savunması yine gole izin vermedi. Galatasaray aradığı golü 26. dakikada buldu. Ömer'in sol kanattan getirdiği topu Falcao ceza sahasında kontrol etti ve kaleye gönderdi. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde Konyaspor, Skubic ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. O atağın dönüşünde Saracchi'nin pasını ceza sahası içerisinde iyi kontrol edip, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı 2 golle sona ererken, ev sahibi Konyaspor ikinci yarıda gol için bastırmaya başladı. 51'de ceza sahasında topu önünde bulan Thuram'ın vuruşu yandan auta gitti.
Galatasaray'da 56'da Radamel Falcao ve 72'de Marcelo Saracchi adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. 63'te sarı kart gören Lemina ise Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
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