MAÇ SONUCU: Leipzig - Freiburg: 3-0

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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