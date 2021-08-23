MAÇ SONUCU | Levante: 3 - Real Madrid: 3

Real Madrid, Garteh Bale'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 46'da Roger Marti ile Levante eşitliği sağladı.

Campana, 57. dakikada Levante'yi 2-1 öne geçirdi. 73'de Vinicuis Junior, skoru 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip 79'da Rober'in golüyle bir kez daha önce geçti. 85'te Vinicius Junior, tekrar sahneye çıktı ve Real Madrid adına 3-3'lük eşitliği sağladı.

dakikada ise Levante kalecisi Aitor Fernandez, ceza sahası dışından topa elle müdahele etti ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Levante, 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için kaleye stoper Ruben Vezo geçti.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve uzun süre konuşalacak maç 3-3 sona erdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda basına yaptığı değerlendirmede, "2 puan hediye ettik." dedi.

La Liga'da sahasında Elche'yi 1-0 yenen Atletico Madrid 6 puanla liderliğe otururken Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Valencia gibi 4 puanda aldı.

Levante'nin ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberliklerle 2 puanı bulunuyor.

