SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. MAÇ SONUCU | Levante: 3 - Real Madrid: 3

MAÇ SONUCU | Levante: 3 - Real Madrid: 3

23.08.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Levante deplasmanında puanı bitime 5 dakika kala aldı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

MAÇ SONUCU | Levante: 3 - Real Madrid: 3

Real Madrid, Garteh Bale'in 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 46'da Roger Marti ile Levante eşitliği sağladı.

Campana, 57. dakikada Levante'yi 2-1 öne geçirdi. 73'de Vinicuis Junior, skoru 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip 79'da Rober'in golüyle bir kez daha önce geçti. 85'te Vinicius Junior, tekrar sahneye çıktı ve Real Madrid adına 3-3'lük eşitliği sağladı.

  1. dakikada ise Levante kalecisi Aitor Fernandez, ceza sahası dışından topa elle müdahele etti ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Levante, 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için kaleye stoper Ruben Vezo geçti.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve uzun süre konuşalacak maç 3-3 sona erdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda basına yaptığı değerlendirmede, "2 puan hediye ettik." dedi.

La Liga'da sahasında Elche'yi 1-0 yenen Atletico Madrid 6 puanla liderliğe otururken Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Valencia gibi 4 puanda aldı.

Levante'nin ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberliklerle 2 puanı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atalanta son dakika golüyle kazandıAtalanta son dakika golüyle kazandı
PARTNERGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmışGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmış
Barcelona, deplasmandan 1 puanla döndüBarcelona, deplasmandan 1 puanla döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Fenerbahçe doludizgin gidiyor!

Fenerbahçe doludizgin gidiyor!

Arda Turan'den Fenerbahçe maçına tepki

Arda Turan'den Fenerbahçe maçına tepki

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.