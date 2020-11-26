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MAÇ SONUCU | Lille 1-1 Milan

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:07 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Lille ile AC Milan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı çıkan 1'er golle berabere sona erdi.

MAÇ SONUCU | Lille 1-1 Milan

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Lille ile AC Milan, Stade Pierre-Mauroy'da karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Milan'ın golü 46. dakikada Samu Castillejo'dan geldi. Lille'nin golü ise 65. dakikada Bamba'dan geldi.

HAKAN VE YUSUF İLK 11'DE

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61. dakikada yerini Diaz'a bıraktı.

Lille'de milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise yedekte kaldı. Yusuf Yazıcı, 64. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı.

Milli maçta sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 7'ye yükseltti. Lille ise 8 puanla grup liderliğini korudu.

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Milan ise aynı haftada sahasında Celtic'i konuk edecek.

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