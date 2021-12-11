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MAÇ SONUCU | Liverpool 1-0 Aston Villa

11.12.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Liverpool'a 3 puanı getiren golü 67. dakikada Mısırlı yıldız Salah attı.

MAÇ SONUCU | Liverpool 1-0 Aston Villa

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Aston Villa'yı ağırladı. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele, Liverpool'un üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 67. dakikada Muhammed Salah ile penaltıdan geldi.

Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Liverpool, ligin 2. sırasında yer aldı. 19 puanda kalan Aston Villa ise 12. sırada yer aldı.

Lider Manchester City (38) ile 2. sıradaki Liverpool arasında 1 puan fark var.

Gelecek hafta Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Norwich'le karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Liverpool
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