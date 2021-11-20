MAÇ SONUCU | Liverpool 4-0 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 4-0'lık skorla kazandı.
İlk yarım saatteki dengeli oyunun ardından Liverpool, 39. dakikada Sadio Mane ile gol perdesini açtı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Takumi Minamino, oyuna girdikten sadece 50 saniye sonra 77. dakikada maçın skorunu belirledi.
Anfield'da Arsenal'i üst üste 6. kez yenen Liverpool puanını 25'e yükseltti ve lider Chelsea'yi 4 puan geriden takibini sürdürdü. Arsenal ise 20 puanda kaldı.
Liverpool, gelecek hafta Southampton'ı ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Newcastle ile karşılaşacak.
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