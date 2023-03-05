MAÇ SONUCU: Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Gol sayısını görenler inanamadı...

Son dakika haebrleri: Teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı.

Anfield Road'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. ve 50. dakikalarda Cody Gakpo, 47. ve 75. dakikalarda Darwin Nunez, 66. ve 83. dakikalarda Mohamed Salah ile 88. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyeti alan Liverpool, 42 puanla 5. sırada yer buldu. 4 maç aradan sonra yenilen Manchester United ise 49 puanla 3. basamakta yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Southampton'ı konuk edecek.

SALAH'TAN BİR İLK

Karşılaşmada bir de asist yapan Mohamed Salah, 2022/23 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde oynanan tüm maçlarda 20 gol - 10 asist barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

"SADECE ÖZÜR DİLERİM"

Manchester United'ın sol beki Luke Shaw, maçın ardından konuştu. Shaw, "Bunu açıklamak zor. Sadece özür dilerim." ifadelerini kullandı.

TAM 92 YIL SONRA...

Öte yandan Manchester United, 92 yıl sonra ilk kez ligde 7-0'lık skorla mağlup oldu.

