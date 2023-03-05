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MAÇ SONUCU: Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Gol sayısını görenler inanamadı...

05.03.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skor, iki ekip arasındaki ezeli rekabette tarihe geçti. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Gol sayısını görenler inanamadı...

Son dakika haebrleri: Teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı.

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Anfield Road'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. ve 50. dakikalarda Cody Gakpo, 47. ve 75. dakikalarda Darwin Nunez, 66. ve 83. dakikalarda Mohamed Salah ile 88. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

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Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyeti alan Liverpool, 42 puanla 5. sırada yer buldu. 4 maç aradan sonra yenilen Manchester United ise 49 puanla 3. basamakta yer aldı.

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Liverpool, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Southampton'ı konuk edecek.

SALAH'TAN BİR İLK

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Karşılaşmada bir de asist yapan Mohamed Salah, 2022/23 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde oynanan tüm maçlarda 20 gol - 10 asist barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

"SADECE ÖZÜR DİLERİM"

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Manchester United'ın sol beki Luke Shaw, maçın ardından konuştu. Shaw, "Bunu açıklamak zor. Sadece özür dilerim." ifadelerini kullandı.

TAM 92 YIL SONRA...

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Öte yandan Manchester United, 92 yıl sonra ilk kez ligde 7-0'lık skorla mağlup oldu.

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