MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio

Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova ile Lazio'nun mücadelesinde İtalyan temsilcisi güldü.

Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 56 ve 63 (penaltı) dakikalarda Ciro Immobile, 87. dakikada Pedro kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 8'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Lokomotiv Moskova ise 2 puanda kaldı ve UEFA konferans Ligi şansını son haftaya bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda son hafta Lokomotiv Moskova, Marsilya'ya konuk olacak. Lazio ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

