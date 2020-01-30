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MAÇ SONUCU | Manchester City-Manchester United: 0-1 (İngiltere Lig Kupası)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester United deplasmanda Manchester City'i Matic'in 35. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Old Trafford'daki ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City kupada finale yükselen taraf oldu.

MAÇ SONUCU | Manchester City-Manchester United: 0-1 (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, derbide Manchester United'ı konuk etti. Turun ilk maçında Manchester City, Old Trafford'da rakibini 3-1 mağlup etmiş ve büyük bir avantaj elde etmişti.

Yarı finalin rövanş maçında,Manchester United, 35. dakikada Nemanja Matic'in attığı golle 1-0 kazandı ancak bu skor Kırmızı Şeytanlar'a yetmedi.

İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City rövanşta evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçti ve adını finale yazdırdı.

FİNALİN ADI ASTON VILLA-MANCHESTER CITY

Lig Kupası'nda finale yükselen Manchester City kupayı kazanmak için Aston Villa ile kozlarını paylaşacak.


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