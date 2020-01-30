MAÇ SONUCU | Manchester City-Manchester United: 0-1 (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, derbide Manchester United'ı konuk etti. Turun ilk maçında Manchester City, Old Trafford'da rakibini 3-1 mağlup etmiş ve büyük bir avantaj elde etmişti.
Yarı finalin rövanş maçında,Manchester United, 35. dakikada Nemanja Matic'in attığı golle 1-0 kazandı ancak bu skor Kırmızı Şeytanlar'a yetmedi.
İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City rövanşta evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçti ve adını finale yazdırdı.
FİNALİN ADI ASTON VILLA-MANCHESTER CITY
Lig Kupası'nda finale yükselen Manchester City kupayı kazanmak için Aston Villa ile kozlarını paylaşacak.
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