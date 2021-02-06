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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük

06.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir'in tek golle mağlup etti ve son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelenin 18. dakikadasında Fabio Borini'nin ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Giuliano'nun şutu üst direğe çarparak auta gitti. Brezilyalı futbolcu geçen haftada da Galatasaray maçında penaltıdan yararlanamadı.

Kalan bölümde ataklardan sonuç çıkmayınca taraflar ilk 45 dakikada eşitliği bozamadı.

İkinci yarıda Jimmy Durmaz 52. dakikada Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti. Beraberlik için ataklarını sıklaştıran son şampiyon, Enzo Crivelli ile golü bulsa da VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Başakşehir'in son bölümdeki baskısı skoru değiştirmeye yetmedi ve Fatih Karagümrük rakibini 1-0 mağlup etti.

Kötü gidişatın sürdüğü Başakşehir'de galibiyet özlemi 6 haftaya yükseldi.(2 beraberlik, 4 mağlubiyet) Yükselişini sürdüren Karagümrük ise son 4 maçında 10 puan topladı.

  • Muhammed Emin Sarıkaya ilk kez ilk 11'de
    Turuncu-lacivertli takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in, iki sezon önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında sağ bekte görev aldı.

Muhammed Emin Sarıkaya, bu sezon Medipol Başakşehir'in Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmalarda sonradan oyuna girmişti.

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