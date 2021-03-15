SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Napoli

MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Napoli

15.03.2021 07:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Napoli

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti ve rakibini 4 maç sonra yenmeyi başardı.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada Zielinski'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da Rebic, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Lazio - Torino maçı için oynansın kararıLazio - Torino maçı için oynansın kararı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Milan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Muslera'ya sürpriz talip! Transfer teklifi...

Muslera'ya sürpriz talip! Transfer teklifi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

Diğer Haberler

MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Napoli

Napoli, Milan'ı tek golle devirdi!

Lazio - Torino maçı için oynansın kararı

Lazio - Torino maçı için oynansın kararı

Lazio zorlandı ama Crotone'u yendi!

Lazio zorlandı ama Crotone'u yendi!

Merih Demiral 20 gün yok!

Milli yıldızdan kötü haber!

Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor!

Bir dönem bitiyor! Juve'den ayrılıyor...

''Cristiano Ronaldo'yu Juventus'tan gönderin!''

''Cristiano Ronaldo'yu Juventus'tan gönderin!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.