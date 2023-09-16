MAÇ SONUCU: Müthiş maçta kazanan Galatasaray! 6 gol, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. ve 29. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Samsunspor'un sayıları ise 46. dakikada Dimata ve 60. dakikada Holse'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 10'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 3. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 1 puanla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

ICARDI PENALTI BEKLEDİ, KARAR DEVAM!

Galatasaray, 5. dakikada penaltı bekledi. Kerem Demirbay'ın derin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulunurken, VAR kontrolü sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti.

MERTENS'TEN ASİST, KEREM'DEN ŞIK VURUŞ!

Sarı - kırmızılılar, aradığı golü 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dries Mertens'in içeriye çevirdiği topa tek vuruş yapan Kerem, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İNANILMAZ GOL KAÇTI!

Samsunspor, 14. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kingsey'in ceza sahası içine yaptığı sert ortayı tek vuruşla tamamlamak isteyen Dimata'nın altı pas üzerinden şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

MERTENS & KEREM İŞ BİRLİĞİ: 2-0!

Galatasaray, 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Dries Mertens, ceza sahası içine ortasını yaptı. Kerem Aktürkoğlu tıpkı ilk golde olduğu gibi yine tek vuruşla ağları sarsı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

BU KEZ ASİST KEREM'DEN GOL ABDÜLKERİM'DEN!

Sarı - kırmızılılar, 42. dakikada korner kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine etkili bir orta yaptı. Gelen ortaya iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Samsunspor, ikinci yarının hemen başında golü buldu. 46. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Tait'in ceza sahası içine gönderdiği pası gelişine tamamlayan Dimata, farkı 2'ye indirdi ve skoru 3-1'e getirdi.

ICARDI, NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın degajıyla Mauro Icardi bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı - kırmızılıların golcü oyuncusu, vuruş yapmakta geç kalınca savunma araya girdi ve Galatasaray net fırsattan yararlanamadı.

SAMSUNSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ! FRİKİKTEN...

Samsunspor, 60. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Kazanılan frikikte topun başına gelen Carlo Holse'nin direkt kaleye yaptığı vuruş baraja çarptı ve kaleci Fernando Muslera'yı ters ayakta bırakarak ağlarla buluştu: 3-2!

ZIYECH MÜKEMMEL VURDU, ICARDI DOKUNDU: 4-2!

Galatasaray, 4. golünü 67. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların yeni transferi Hakim Ziyech, ceza sahası dışında buluştuğu topla ilerledi ve mükemmel bir şut çıkardı. Faslı yıldızın şutuna son anda Mauro Icardi kafasıyla dokundu ve skoru 4-2'ye getirdi.

BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde son yaptıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ligde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ligin yeni takımlarından Samsunspor'u konuk etti. Süper Lig'e verilen milli maç arasından önce son olarak deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, yaklaşık 2 hafta sonra sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşılaşmasında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Molde ve ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında kullandığı ilk 11'i Samsunspor müsabakasına da sahaya sürdü.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Tottenham takımından renklerine bağladığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, Fransız orta saha Ndombele ile Chelsea'den alınan Ziyech, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maça çıkan ancak bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya ise kadroya yer verilmedi.

OKAN VE EMRE, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Yılport Samsunspor'da top koşturan Okan Kocuk ve Emre Kılınç, eski takımları Galatasaray'a karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımdan yaz transfer döneminde Karadeniz temsilcisine transfer olan iki futbolcu, RAMS Park'a rakip olarak geldi. İki futbolcu da ilk 11'de eski takımlarına karşı mücadele etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı.

Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.

LİBYA VE FAS İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Libya'da meydana gelen selde ve Fas'ta yaşanan depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de kaybolmuştu.



