SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. MAÇ SONUCU | Napoli 2-0 Cagliari

MAÇ SONUCU | Napoli 2-0 Cagliari

27.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli, Serie A'nın 6. haftasında Cagliari'yi sahasında 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğunu yeniden devraldı.

MAÇ SONUCU | Napoli 2-0 Cagliari

Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Cagliari'yi ağırladı. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçta sessizliği bozan isim son haftaların golcüsü Osimhen oldu. Nijeryalı golcü 11. dakikada Zielinski'nin asisti ile topu ağlara gönderdi ve Napoli ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Napoli, 57. dakikada Insigne'nin penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. İkinci golden sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Napoli skoru koruyarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 18'e yükselerek Milan'a kaptırdığı liderliğe yeniden ulaştı, Cagliari ise 2 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararıVitor Pereira'dan Enner Valencia kararı
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!
Elinde su şişesiyle gol attıElinde su şişesiyle gol attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Almanya'da ilk sonuçlar gelmeye başladı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Galatasaray'dan harika geri dönüş!

Galatasaray'dan harika geri dönüş!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

'G.Saray'ı sahaya gömmeliyiz'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.