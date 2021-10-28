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MAÇ SONUCU | Napoli 3-0 Bologna

28.10.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 10. haftasında Napoli, sahasında Bologna'yı 3-0 yenerek 28 puana ulaştı ve Milan'dan zirveyi devraldı.

MAÇ SONUCU | Napoli 3-0 Bologna

İtalya Serie A'nın 10. haftasında lider Napoli, sahasında Bologna'yı ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Eljif Elmas'ın asistiyle Fabian Ruiz ev sahibini öne geçirdi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Insigne penaltıdan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda hız kesmeyen Napoli, 62'de yeniden penaltı kazandı ve Insigne ile fark üçe çıktı. Kalan dakikalarda Napoli rakibine şans vermezken skoru da tutmayı başardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli 28 puana yükselerek Milan'dan zirveyi devraldı. Bologna ise 12 puanda kaldı.

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