MAÇ SONUCU: Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe! Sarı - lacivertliler, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı devirdi

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 26 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Beşiktaş geliştirdi. Siyah - beyazlılarda sol kanatta topla buluşan Ante Rebic, ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkte kafa vuruşunu gerçekleştiren Gedson'un şutu üstten auta gitti.

DZEKO'NUN KAFA VURUŞU AZ FARKLA AUTA GİTTİ!

Fenerbahçe, 8. dakikada gole çok yaklaştı. Orta alanın sağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, arka direkteki Edin Dzeko'ya ortasını yaptı. İyi yükselen Bosnalı futbolcunun kafa vuruşu uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

DZEKO, TADIC'İN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ!

Derbideki ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Sarı - lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Tadic, altı pas içindeki Edin Dzeko'yu gördü. Bosnalı yıldız, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 10. dakikada 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE GOL: CHAMBERLAIN!

Fenerbahçe, kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaptığı esnada Alexander Djiku'nun hatasını değerlendiren Cenk Tosun, topla birlikte ceza sahasına girdi. Siyah - beyazlı futbolcu, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chamberlain, fileleri sarstı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

İRFAN CAN, DİREĞE TAKILDI!

Sarı - lacivertliler, 37. dakikada yeniden öne geçme fırsatını yakaladı ancak direğe takıldı. Sol kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

FRED, NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

Fenerbahçe, 40. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Ön alan baskısıyla topu kapan Miguel Crespo'nun pasıyla ceza sahasının önünde meşin yuvarlağı kontrolüne alan Fred, kaleyi tam cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.

İRFAN CAN, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

İlk yarının son dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole çok yaklaştı. Sarı - lacivertlilerin hızlı hücumunda Szymanski'nin pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

FRED'İN ŞUTU YANDAN AUTA ÇIKTI!

Fenerbahçe, ikinci yarının başlamasıyla birlikte ilk devreye oranla daha etkili bir oyun ortaya koydu. 47. dakikada gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topu Sebastian Szymanski indirdi. O bölgede müsait pozisyonda bulunan Fred'in vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

VAR KONTROLÜ, PENALTI VE TADIC: 2-1!

Sarı - lacivertliler, ikinci yarıdaki baskın oyununun meyvesini 61. dakikada penaltı kazanarak aldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski, Eric Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Abdülkadir Bitigen, VAR uyarısının ardından monitörün başına gitti. Pozisyonu izleyen Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dusan Tadic, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

MERT'TEN DZEKO'YA GEÇİT YOK!

Fenerbahçe, 2-1'den sonra da ataklarını sürdürdü. Sarı - lacivertliler, yakalandığı hızlı hücum fırsatında sağ kanattan geldi. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahasına giren Edin Dzeko'nun vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

TADIC, PENALTIYI KAÇIRDI!

Sarı - lacivertliler, 90+1. dakikada penaltı kazandı! Szymanski'nin ceza sahası içine yaptığı orta, Eric Bailly'den seken top için VAR uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dusan Tadic'in vuruşunu Mert Günok kurtardı.

SZYMANSKI SON SÖZÜ SÖYLEDİ: 3-1!

Fenerbahçe, 90+4. dakikada sol kanattan çok etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu, getirdiği topu yay üstündeki Sebastian Szymanski'ye gönderdi. Polonyalı yıldız, gelişine vuruşla takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Sivasspor maçı ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi yedeğe çekerken, bu ismin yerine sakatlığını atlatan Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.

Kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren 62 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Syzmanski ve Dusan Tadic'i oynattı. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

DJIKU FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, derbiyle uzun süre sonra formasına kavuştu.

Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 Avrupa ve 5 lig olmak üzere 7 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan tıpkı Djiku gibi uzun süreli sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer aldı.

Müsabakaya yedekte başlayan Mert Hakan Yandaş, 7'si lig, 3'ü Avrupa olmak üzere toplamda 10 maç kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 5 Ekim'de oynanan Spartak Trnava müsabakasında forma giymişti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Daniel Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Jackson Muleka, Ante Rebic ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi.

ÇALIMBAY'DAN ABOUBAKAR SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı.

Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.

Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.

SERDAR AZİZ YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, takımla idmana çıkmaması sebebiyle teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

NECİP UYSAL ORTA SAHADA

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi.

Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Deneyimli teknik adam, sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Serdar Aziz'i derbide değerlendiremedi.

Kartal, bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent ve Umut Nayir'i 21 kişilik kadroda tercih etmedi.

BAILLY, 4 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Eric Bailly, 4 maç sonra forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakada görev yapamayan Fildişi Sahilli stoper, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alan 1814 sarı-lacivertli taraftar, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Fenerbahçe taraftarları, takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.

QUARESMA VE ATIBA'YA PLAKET VERİLDİ

Beşiktaş Kulübü, derbi maçtan önce eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti.

Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.

HASAN ARAT'IN İLK SINAVI

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşadı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verdi.

Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.





