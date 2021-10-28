MAÇ SONUCU | Olimpiakos 67 - 65 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu.
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, Olympiakos'un 67-65'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini aldı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)
Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4
Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu
Devre: 45-34
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