MAÇ SONUCU| PSG 0-1 Lyon

Fransa Ligi Ligue 1'in 14. haftasındaki dev maçta PSG evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Lyon, zirve yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren gol, PSG defansının büyük hatasında 35. dakikada Ekambi'nin asistinde golcü oyuncu Kadewere'den geldi.

PSG'DE NEYMAR SAKATLANDI

PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, 90+6. dakikada çok ciddi şekilde sakatlandı ve gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıktı. Lyon'da sakatlığa neden olan Thiago Mendes, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

13 YIL SONRA İLK KEZ

Lyon, bu sonuçla 2007'den sonra ilk kez, tam 12 maç sonra Parc des Princes'te kazandı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Lyon 29 puana yükseldi ve 28 puanlı PSG'nin üstüne, 2. sıraya yerleşti. Lille de 29 puanla lig liderliğini ele geçirdi.

Ligue 1'in 15. haftasında Lyon evinde Brest ile karşılaşacakken, PSG ise evinde Lorient'i konuk edecek.

