MAÇ SONUCU | PSG-Lille: 2-0 (Ligue 1)

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28. ve 52. (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.
(AA)
Roma derbisinde kazanan yok
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz yanıtı
Galatasaray'a 3 şok birden
Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...
Gümüşhane'den alkış alan hareket
F.Bahçe'den flaş açıklama
Emre Belözoğlu'ndan iddialara tepki
Avcı'nın oğlundan olay paylaşım
Bayern Münih sahasında rahat kazandı
Conte'den Victor Moses açıklaması
İşte Ömer Şişmanoğlu'nun yeni takımı
Altınordu'ya Göztepe'den taze kan
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum