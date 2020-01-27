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  4. MAÇ SONUCU | PSG-Lille: 2-0 (Ligue 1)

MAÇ SONUCU | PSG-Lille: 2-0 (Ligue 1)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.01.2020 01:36 | Son Güncelleme

Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, Lille'i Neymar'ın biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle 2-0 yendi.

MAÇ SONUCU | PSG-Lille: 2-0 (Ligue 1)

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28. ve 52. (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.

(AA)

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Futbol ligue 1 lille paris saint germain

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